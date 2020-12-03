В МИД России рассчитывают, что миссия ЮНЕСКО в ближайшее время сможет прибыть в Карабах

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия надеется, что эксперты ЮНЕСКО в скором времени прибудут в Нагорный Карабах для оценки сохранности христианских и мусульманских святынь. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассчитываем, что миссия, которая подготовлена в сотрудничестве с армянской и азербайджанской сторонами при участии авторитетных международных НПО - партнеров ЮНЕСКО в области охраны и защиты памятников, в ближайшее время сможет прибыть на место и дать объективную оценку ситуации", - отметила дипломат.

Официальный представитель дипведомства подчеркнула, что Москва поддерживает намерение генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле направить в Нагорный Карабах экспертов этой организации, которое было подтверждено в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 20 ноября. По мнению Захаровой, эксперты ЮНЕСКО смогут дать "ответы на все вопросы в сфере всего того, что касается сохранности и состояния христианских и мусульманских святынь в регионе".

Особое внимание в ходе разговора Лаврова и Азуле было уделено возможностям использования потенциала ЮНЕСКО для оказания содействия в урегулировании гуманитарной ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта, в частности в области защиты и охраны памятников культуры и религиозных объектов, пострадавших от боевых действий и актов вандализма, а также в области восстановления образовательной системы в регионе.