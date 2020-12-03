Лавров 10 декабря примет участие в ассамблее Совета по внешней оборонной политике

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 декабря примет участие в работе ежегодной ассамблеи Совета по внешней оборонной политике (СВОП), которая в этом году будет организована в формате видеоконференции. Об этом в четверг на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В своем выступлении министр изложит основные задачи, которые стоят перед российской дипломатической службой в текущих условиях, а также ответит на вопросы членов совета, - сказала она. - МИД придает большое значение совместной работе с СВОП, принимающим деятельное участие в интеллектуальной подпитке наших внешнеполитических усилий".

Захарова также сообщила, что тема дискуссии - "Пандемии вопреки: Россия 2020 - что дальше?". "СВОП является старейшей российской неправительственной организацией, интеллектуальным клубом, объединяющим специалистов в области международных отношений и внешней политики", - напомнила дипломат.