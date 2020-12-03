Победитель конкурса "Лидеры России" Александр Обухов стал замруководителя аппарата ЦИК РФ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Победитель второго сезона конкурса "Лидеры России" Александр Обухов назначен заместителем руководителя аппарата Центральной избирательной комиссии РФ. Об этом в четверг сообщила пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

По словам Обухова, в новой должности его стратегической задачей является "создание условий для дальнейшей цифровизации избирательного процесса в России". "В рамках этой работы мои обязанности - формирование и проведение единой технической политики по внедрению и использованию цифровых технологий и платформенных решений в избирательном процессе и деятельности избирательных комиссий для обеспечения доступности процедуры голосования для наших граждан", - отметил он.

Замруководителя аппарата ЦИК подчеркнул, что он также будет отвечать за сопровождение деятельности Федерального центра информатизации при ЦИК России по вопросам внедрения и использования инновационных технологий. "Будем работать с коллегами в регионах и оказывать методическое содействие избирательным комиссиям субъектов РФ в реализации единой технической политики по вопросам внедрения и использования инновационных технологий", - сказал Обухов.

По его словам, ЦИК планирует "развивать новые возможности для всех, кто задействован в избирательном процессе, это и внедрение цифровых сервисов для избирателей, кандидатов, и новые принципы организации работы комиссий на основе цифровых данных".

"Глобальная цель, которую обозначила председатель ЦИК России [Элла Памфилова] на недавней встрече с главой государства, для достижения которой мы с коллегами будем работать, - это создание новой цифровой платформы, которая со временем заменит нынешнюю ГАС "Выборы", эффективно использовавшуюся последние 20 лет", - заключил Обухов.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.