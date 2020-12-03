Захарова заявила, что оценочная миссия ООН готовится прибыть в Нагорный Карабах

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Комплексная миссия ООН готовится направиться в Нагорный Карабах для оценки гуманитарной ситуации в регионе. Об этом на брифинге в четверг сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В регионе действует Международный комитет Красного Креста, готовится к отправке [в Нагорных Карабах] комплексная оценочная миссия по линии Организации Объединенных Наций", - отметила она.

По словам Захаровой, российская сторона находится "в плотном контакте" с соответствующими армянскими и азербайджанскими структурами по решению гуманитарных вопросов, а также работает с заинтересованными международными структурами. Межведомственный центр гуманитарного реагирования, продолжила она, наращивает активность по содействию беженцам, которые возвращаются в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе. "Число вернувшихся с 14 ноября приближается к 30 тыс. человек. Ежедневно переселяются 1-2 тыс. человек. Начались мероприятия по доставке гуманитарных грузов", - указала официальный представитель МИД РФ.

"Российские миротворцы продолжают круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Они создавали условия для возвращения беженцев, обеспечивали безопасность движения гражданского автотранспорта, перевозки продовольствия, различных товаров, ремонтных бригад, выполняющих задачи по восстановлению объектов инфраструктуры, а также вели разминирование", - сказала Захарова.

Кроме того, дипломат сообщила, что на контроле российской миротворческой миссии находится поиск пропавших военнослужащих и тел погибших. Эта тема, отметила она, "является очень чувствительной в армянском и азербайджанском обществах". "Наши миротворцы проводят поиски с использованием современных технических средств", - добавила она.

9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документом предусмотрено размещение в регионе российских миротворцев. 13 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха.