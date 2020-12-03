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Захарова: РФ требует от США соблюдения прав россиян, находящихся в американских тюрьмах

Американские власти придерживаются в отношении россиян, оказавшихся в тюрьмах США, жесткого и дискриминационного подхода, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия продолжит принимать меры по защите законных интересов россиян, которые оказались в тюрьмах США. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Американские власти придерживаются в отношении граждан РФ, оказавшихся в тюрьмах США, жесткого и дискриминационного подхода. Мы требуем надлежащего и справедливого обращения с ними, - подчеркнула Захарова. - Со своей стороны продолжим принимать все возможные меры для защиты их прав и законных интересов".

Дипломат отметила, что Константин Ярошенко и Роман Селезнев, которые находятся в заключении в США, не получают надлежащей медицинской помощи, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, констатировала она, Виктор Бут периодически переводится в тюремный спецблок с более строгим режимом без видимых на то причин.

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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