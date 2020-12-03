Захарова указала генсеку НАТО на законность присутствия миротворцев РФ в Приднестровье

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российские миротворцы находятся в Приднестровье на законных основаниях. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия якобы нарушает территориальную целостность Молдавии.

"Мы думали, что в НАТО есть надежные источники информации в, как сказал Столтенберг, "окрестностях альянса" и что эти источники могли ему рассказать о соответствующих российско-молдавских договоренностях, соглашениях на этот счет, - сказала Захарова в четверг на брифинге. - Пребывание российского воинского контингента, который является составной частью размещенных там совместных миротворческих сил и обеспечивает охрану складов в населенном пункте Колбасна, осуществляется на законных основаниях. За 28 лет своего существования миротворческая операция на Днестре доказала свою эффективность, надежно обеспечивает мир и стабильность в регионе".

Как подчеркнула дипломат, Россия привержена неукоснительному выполнению своим воинским контингентом мандата и задач миротворческой операции: "Мы исходим из того, что эта тема находится в плоскости двусторонних российско-молдавских отношений".

"Хотелось бы посоветовать генсекретарю НАТО заняться своими членами, в первую очередь США и их незаконным присутствием, например, в Сирии", - добавила она.