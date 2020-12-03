В кабмине поддержали разграничение наказаний за руководство и работу в нежелательных НПО

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила проект положительного отзыва кабмина на законопроект о дифференциации уголовного наказания за участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной, и за руководство ею. Текст есть в распоряжении ТАСС.

В нем указано, что законопроектом предлагается изложить в новой редакции статью 284.1 Уголовного кодекса (УК) РФ, "предусмотрев дифференциацию мер ответственности за участие в деятельности" иностранной НПО, признанной нежелательной, и за руководство такой организацией.

В проекте отзыва при этом указано, что "ко второму чтению следует рассмотреть вопрос о составе деяний, за которые может быть установлена уголовная ответственность", так как это позволит "более полно охватить деяния организационного характера, направленные на осуществление деятельности" нежелательной неправительственной организации. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом высказанного замечания", - сказано в тексте.

На сегодняшний день в данной статье УК наказания для руководителей и сотрудников таких НПО не разграничены. Им грозит, в частности, штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Поправки в КоАП

Автором инициативы выступил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Он также направил на отзыв в правительство законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которым предусмотрена ответственность только за участие в работе нежелательной НПО. При этом административную ответственность за руководство такой организацией предлагается исключить.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в проекте отзыва, подготовленном комиссией.

В настоящее время в перечне НКО, деятельность которых признана нежелательной на территории России, значатся 29 организации. Среди них Атлантический совет, движение "Открытая Россия", фонд "Открытое общество", фонд "Свободная Россия", Национальный фонд в поддержку демократии, Всемирный конгресс украинцев.