Захарова заявила, что НАТО забывает о своей роли в ухудшении отношений с Россией

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Авторы доклада о реформировании НАТО не учли роль альянса в ухудшении отношений с Россией. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эксперты, мудрецы [НАТО] не воспользовались предоставленной им возможностью объективно оценить предпосылки нынешнего кризиса российско-натовских отношений и то, какую роль сыграла в этом откровенно близорукая политика самого альянса", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что у РФ вызывают недоумение высказанные в докладе утверждения о том, что Москва отвергла попытки НАТО построить совместную архитектуру безопасности. По словам дипломата, именно в НАТО отказались от предложений России по выходу из кризиса в отношениях.

В опубликованном в среду докладе о реформировании альянса "НАТО - 2030" говорится, что организация считает Россию главной военной угрозой своей безопасности как минимум до 2030 года. В документе подчеркивается, что альянс намерен усиливать свои возможности по сдерживанию РФ, при этом продолжая на базе Совета Россия - НАТО диалог о мирном сосуществовании. Но диалог этот альянс готов вести лишь с позиции силы.