В ЦИК заявили, что довыборы в Госдуму по четырем округам обошлись бюджету в 300 млн рублей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета на проведение дополнительных выборов в Госдуму по четырем одномандатным округам 13 сентября текущего года составили около 300 млн рублей. Об этом говорится в отчете Центризбиркома России о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение довыборов.

Отчет был одобрен на заседании совета контрольно-ревизионной службы при ЦИК в четверг, а затем он будет утвержден на заседании комиссии. После этого документ будет направлен в Госдуму и Совет Федерации. Согласно отчету, на подготовку и проведение дополнительных выборов из федерального бюджета было выделено 338 млн 688 тыс. рублей, общие расходы составили 300 млн 149 тыс. рублей.

Основная часть средств была распределена избирательным комиссиям субъектов, которые организовывали выборы. Их расходы в общей сложности составили 291 млн 92 тыс. рублей. ЦИК РФ на исполнение своих полномочий израсходовал 9 млн 57 тыс. рублей.

В 83 регионах РФ 13 сентября прошел единый день голосования, 11 и 12 сентября было организовано досрочное голосование. По итогам выборов замещено более 78 тыс. мандатов. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) прошли довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц.