Интеграционные процессы и союзничество. Что обсуждал Козак в Узбекистане и Казахстане

ТАШКЕНТ/НУР-СУЛТАН, 3 декабря. /ТАСС/. Развитие отношений стратегического партнерства и интеграционные процессы стали основной темой рабочих визитов заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака в Узбекистан и Казахстан, которые он совершил во вторник и среду по поручению Владимира Путина. Эта поездка совпала по времени с проведением сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), прошедшей в среду в формате видеоконференции под председательством российского лидера. В центре внимания саммита были также вопросы укрепления стратегического сотрудничества на постсоветском пространстве.

В Ташкенте Козак обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым подготовку к предстоящим саммитам в двусторонних и многосторонних форматах с участием двух стран, сообщила пресс-служба Мирзиёева."Особое внимание уделено наполнению повестки дня этих мероприятий конкретным практическим содержанием", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, президент Узбекистана особо отметил плодотворный узбекско-российский диалог на высшем уровне и укрепление двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества. Сообщается также, что Козак поблагодарил лидера Узбекистана за теплый прием, передав приветствие и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.

В среду в Нур-Султане Козака принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы казахстанско-российского партнерства и союзничества", - сообщила пресс-служба главы государства. При этом особое внимание было уделено развитию политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также вопросам евразийской интеграции в контексте предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Токаев на встрече заявил "о приоритетном значении укрепления союзнических отношений с РФ по всему спектру вопросов повестки дня". Достигнута также "договоренность о развитии контактов и взаимодействия между администрациями президентов двух стран", сообщила пресс-служба главы государства.

В Нур-Султане состоялись также встречи Козака с премьер-министром республики Аскаром Маминым, руководителем администрации президента Казахстана Ерланом Кошановым. "В ходе проведенных переговоров состоялся содержательный обмен мнениями о текущем состоянии российско-казахстанских союзнических отношений, перспективах развития двустороннего сотрудничества и укрепления интеграционных связей в рамках ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС", - сообщила в четверг пресс-служба посольства России в Казахстане.

Кроме того, по данным дипломатического источника, в ходе визита "в предметном ключе была рассмотрена тематика развертывания в республике производства российской вакцины "Спутник V". "Стороны условились ускорить осуществление этого масштабного совместного проекта", - пояснил собеседник агентства.

Он также отметил, что российской стороной была выражена твердая политическая поддержка казахстанскому руководству в связи с подготовкой в Казахстане парламентских и местных выборов 10 января 2021 года. "Высказана уверенность в том, что выборы пройдут в полном соответствии с казахстанским законодательством и будут отвечать общепризнанным международным нормам по организации электорального процесса", - указал источник.

Саммит ОДКБ

На сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент Владимир Путин, подводя итоги года, отметил, что он был весьма сложным. В условиях пандемии коронавируса, по его словам, в первоочередном порядке пришлось заниматься решением острых вопросов в области здравоохранения, в социальной и экономической сферах. В этой ситуации, подчеркнул Путин, члены ОДКБ сумели наладить самое тесное взаимодействие в борьбе с инфекцией, "оказывали и оказывают друг другу помощь и поддержку".