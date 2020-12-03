Интеграционные процессы и союзничество. Что обсуждал Козак в Узбекистане и Казахстане

ТАШКЕНТ/НУР-СУЛТАН, 3 декабря. /ТАСС/. Развитие отношений стратегического партнерства и интеграционные процессы стали основной темой рабочих визитов заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака в Узбекистан и Казахстан, которые он совершил во вторник и среду по поручению Владимира Путина. Эта поездка совпала по времени с проведением сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), прошедшей в среду в формате видеоконференции под председательством российского лидера. В центре внимания саммита были также вопросы укрепления стратегического сотрудничества на постсоветском пространстве.
В Ташкенте Козак обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым подготовку к предстоящим саммитам в двусторонних и многосторонних форматах с участием двух стран, сообщила пресс-служба Мирзиёева."Особое внимание уделено наполнению повестки дня этих мероприятий конкретным практическим содержанием", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, президент Узбекистана особо отметил плодотворный узбекско-российский диалог на высшем уровне и укрепление двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества. Сообщается также, что Козак поблагодарил лидера Узбекистана за теплый прием, передав приветствие и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.
В среду в Нур-Султане Козака принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы казахстанско-российского партнерства и союзничества", - сообщила пресс-служба главы государства. При этом особое внимание было уделено развитию политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также вопросам евразийской интеграции в контексте предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Токаев на встрече заявил "о приоритетном значении укрепления союзнических отношений с РФ по всему спектру вопросов повестки дня". Достигнута также "договоренность о развитии контактов и взаимодействия между администрациями президентов двух стран", сообщила пресс-служба главы государства.
В Нур-Султане состоялись также встречи Козака с премьер-министром республики Аскаром Маминым, руководителем администрации президента Казахстана Ерланом Кошановым. "В ходе проведенных переговоров состоялся содержательный обмен мнениями о текущем состоянии российско-казахстанских союзнических отношений, перспективах развития двустороннего сотрудничества и укрепления интеграционных связей в рамках ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС", - сообщила в четверг пресс-служба посольства России в Казахстане.
Кроме того, по данным дипломатического источника, в ходе визита "в предметном ключе была рассмотрена тематика развертывания в республике производства российской вакцины "Спутник V". "Стороны условились ускорить осуществление этого масштабного совместного проекта", - пояснил собеседник агентства.
Он также отметил, что российской стороной была выражена твердая политическая поддержка казахстанскому руководству в связи с подготовкой в Казахстане парламентских и местных выборов 10 января 2021 года. "Высказана уверенность в том, что выборы пройдут в полном соответствии с казахстанским законодательством и будут отвечать общепризнанным международным нормам по организации электорального процесса", - указал источник.
Саммит ОДКБ
На сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент Владимир Путин, подводя итоги года, отметил, что он был весьма сложным. В условиях пандемии коронавируса, по его словам, в первоочередном порядке пришлось заниматься решением острых вопросов в области здравоохранения, в социальной и экономической сферах. В этой ситуации, подчеркнул Путин, члены ОДКБ сумели наладить самое тесное взаимодействие в борьбе с инфекцией, "оказывали и оказывают друг другу помощь и поддержку".
Сложной и неспокойной, по словам президента РФ, обстановка была и в целом в регионе. При этом лидеры стран - участниц ОДКБ отметили важную роль России в стабилизации ситуации в ряде государств на пространстве организации, в том числе в прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Путин подчеркнул, что "теперь важно сообща оказать помощь пострадавшим в районе боевых действий людям", и заявил о заинтересованности "в подключении к гуманитарным усилиям всех партнеров по ОДКБ и СНГ".
Среди других важных вопросов Путин назвал взаимодействие в борьбе с терроризмом и оргпреступностью, а также координацию в военно-политической сфере. Президент РФ, напомнив об отмечаемом в нынешнем году 75-летии Победы, также подчеркнул важность совместной работы по сохранению исторической правды.
"Убежден, необходимо и далее действовать солидарно, защищая память о Великой Победе, о подвиге наших народов, ценой огромных и невосполнимых жертв которых был спасен мир от нацизма. Это не только дань уважения тем, кто сражался с врагом, но и четкий сигнал всему международному сообществу о сплоченности государств - членов нашей организации и их решимости вместе отстаивать мир и безопасность", - заявил президент РФ.