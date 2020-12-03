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Лавров заверил президента ЦАР в готовности РФ продолжить помогать стабилизации в стране

Также стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных России Сергей Лавров в четверг в телефонном разговоре с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера заявил о готовности Москвы продолжить оказывать поддержку стабилизации в африканском государстве.

"С российской стороны была выражена готовность и далее содействовать усилиям центральноафриканского руководства по стабилизации обстановки в стране, а также продолжать координацию с ЦАР в ООН и на других международных площадках", - говорится в сообщении МИД РФ.

Также стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой на дальнейшее укрепление диалога в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях.

Лавров поздравил президента ЦАР с Днем провозглашения республики и предстоящим 60-летним юбилеем установления двусторонних дипотношений.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЦАРРоссия
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