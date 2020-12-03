Захарова: наращивание активности НАТО в Черном море расшатывает региональную стабильность

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Москва обеспокоена наращиванием военной активности НАТО в акватории Черного моря, эти действия альянса расшатывают региональную стабильность. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, увеличивается количество заходов кораблей ВМС стран НАТО в порты Черного моря союзников и партнеров альянса, количество полетов разведывательных самолетов и беспилотных летательных аппаратов вдоль границ России. "Модернизируется инфраструктура Болгарии, Румынии, на их территории разворачиваются наступательные вооружения, в ходе учений отрабатываются сценарии, которые подразумевают и предусматривают удары в том числе по территории России", - продолжила она.

"Это вызывает у нас серьезную обеспокоенность. Мы вынуждены учитывать наращивание военной активности альянса, его стран-членов реагировать соответствующим образом, - указала дипломат. - В Черноморском регионе уже имеется опыт поддержания безопасности силами прибрежных государств. Появление здесь нового игрока, пришедшего явно не с самыми добрыми намерениями, расшатывает региональную стабильность и вбивает клин между странами-соседями".

Захарова также подчеркнула, что НАТО подтягивает к своей деятельности Украину и Грузию, которых "натаскивают" на противостояние России в ходе совместных маневров и учений.