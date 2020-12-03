Эксперт: волонтеры будут активнее участвовать в политической жизни, в том числе в выборах

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Представительство лидеров добровольческого движения в политической жизни России будет расти, а ряд кандидатов из числа волонтеров могут выдвинуть на выборы в Госдуму в 2021 году. Такое мнение высказали эксперты, которые принимали участие в круглом столе "Политический активизм в период пандемии: новые формы, эффективность, перспективы", который прошел в онлайн-режиме.

"Мы постепенно будем приходить к интересным кейсам, когда будут встречаться люди, вырвавшиеся в победители и по одномандатным округам и, может, вошедшие в списки, которые проявляют себя не как профессиональные политики, не как люди, которые много чего достигли в бизнесе, а именно как люди, волонтерами вошедшие в политическую действительность", - такое мнение высказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

По его словам, потребность политических партий в добровольцах будет расти. "Потребность у волонтеров в том, чтобы реализовать себя через политические партии тоже будет расти, это дорога с двусторонним движением", - отметил эксперт.

Он считает, что больше всего волонтеров в политику будет идти из социальной сферы.

Требования к кандидатам

В свою очередь руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов отметил, что представители политических партий уже принимают участие в волонтерской деятельности, в частности, в акции взаимопомощи в условиях пандемии коронавируса "Мы вместе".

"Я видел активную роль в личном качестве большого количества депутатов от "Единой России", многие из них не афишировали эту историю (участие в акции "Мы вместе" - прим. ТАСС), что тоже особенно приятно. Они покупали кислород, вещи для больниц и не вешали партийные значки, и это правильная история", - добавил Кузнецов.

По его мнению, тем, кто не проявил себя в период пандемии, "будет крайне сложно бороться за мандат на выборах в Госдуму в следующем году".

"Для политических партий выгодно обращаться к людям, которые задействованы и в ОНФ, и в широком смысле слова в волонтерском корпусе. Мне кажется, они точно усилят списки. Есть большой запрос в политике на людей с моральным авторитетом", - отметил руководитель исполкома ОНФ. По его словам, волонтеры "обладают максимальным моральным авторитетом и имеют внутренне право представлять общество в следующем парламенте". Кузнецов считает, что ключевыми качествами кандидатов на выборах в Госдуму в следующем году станут "огромная эмпатия и неспособность проходить мимо чужой беды".

"Мы вместе"

Акция "Мы вместе" началась 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Телефон горячей линии 8-800-200-34-11. Акция направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. О возобновлении акции в ряде регионов в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации сообщалось в конце сентября.

В России с 2017 года 5 декабря отмечается Национальный день волонтера. В последние годы к этой дате было приурочено проведение Форума волонтеров. В этом году в связи с пандемией коронавируса 4-5 декабря состоится онлайн-марафон "Мы вместе", посвященный развитию добровольчества.