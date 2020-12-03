Захарова: вопрос задержания русскоязычных журналистов в Латвии будет поднят в ОБСЕ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Вопрос о задержании русскоязычных журналистов в Латвии будет подниматься на заседании Совета министров иностранных дел государств - участников (СМИД) ОБСЕ. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Вопрос будет поднят на площадке СМИД ОБСЕ, - заявила она. - Надеемся также, что новый представитель ОБСЕ по свободе СМИ не оставит происходящее без внимания и в ходе своей дальнейшей работы укажет Латвии на неприемлемость подобных нападок на СМИ, а также на необходимость выполнения международных обязательств в области обеспечения свободы слова".

РФ рассчитывает на адекватную оценку задержания русскоязычных журналистов в Латвии со стороны ЕС, говорится в распространенном комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

"Рассчитываем на адекватную оценку и со стороны ЕС", - заявили в дипведомстве.