Посол РФ: Зеленский не может создать условия для урегулирования на востоке Украины

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Команда украинского президента Владимира Зеленского не может создать политические условия для мирного разрешения конфликта на востоке страны. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы о прогрессе в реализации решений, принятых на нормандском саммите в Париже 9 декабря 2019 года. Стенограмму его высказываний распространило в четверг посольство.

Отвечая на вопрос о том, верит ли он, что Киев до сих пор заинтересован в реализации принятых на саммите мер, но, возможно, позже, Антонов подчеркнул: "Едва ли это можно предсказать. Одно ясно уже сейчас: команда Зеленского не может создать политические условия, благоприятные для мирного разрешения внутриукраинского конфликта на юго-востоке [Украины]. Например, киевляне продолжают дискриминацию этнических русских и русскоговорящих. Действующая языковая политика, продвигающая украинский язык за счет других языков - главным образом, русского - нарушает множество международных норм".

По словам главы российской дипмиссии, Москва видит со стороны Киева "и откровенно провокационные шаги". "15 июля Верховная рада приняла резолюцию, назначившую местные выборы в стране на 25 октября. Документ заблокировал работу Контактной группы [по урегулированию конфликта на востоке Украины]. Парламент назначил голосование на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей. Выборы там должны-де состояться только после перехода регионов под фактический контроль Киева. Такая постановка вопроса противоречит Минским соглашениям. В ответ Донецк и Луганск были вынуждены отказаться обсуждать другие вопросы", - пояснил посол.

Киев отказывается следовать договоренностям

Он подчеркнул, что пять из семи принятых в рамках саммита положений, которые должны были быть осуществлены к апрелю 2020 года, до сих пор не реализованы украинской стороной. "И украинские власти несут за это ответственность. Например, Киев избегает обсуждать правовые аспекты особого статуса Донбасса с Донецком и Луганском. Более того, "формула Штайнмайера" по-прежнему не закреплена в украинском законодательстве", - отметил Антонов, говоря о предложении, которое предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса вступает в силу в день проведения местных выборов в регионе. Кроме того, продолжил посол, "Киев саботирует обсуждение новых участков разведения сил и средств на линии соприкосновения", при этом трехсторонняя Контактная группа рассматривает четыре возможных участка. Он подчеркнул, что "не согласованы и участки разминирования", на данный момент обсуждаются координаты 19 из них.

Более того, указал Антонов, "новые пункты пропуска возле населенных пунктов Счастье и Золотое в Луганской области еще не открыты", при этом начало их работы, которое было запланировано на 10 ноября, "было сорвано Киевом". "В соответствии с параметрами, согласованными между Украиной и Луганском, пункт пропуска "Счастье" должен был использоваться исключительно для проезда автотранспорта, включая гуманитарные конвои. Однако Киев отказался выполнять свою часть договоренностей непосредственно перед запуском объекта. Пункт пропуска был открыт только для пешеходов. В Киеве знали, что Луганск не готов к работе в таком формате, - пояснил посол. - Неудивительно, что в ЛНР (Луганской народной республике - прим. ТАСС) отнеслись к случившемуся как к провокации. Киевские власти цинично использовали желание людей увидеть свои семьи. В итоге им пришлось впустую ждать у пункта пропуска".

Не уважают собственных граждан

Среди прочего, указал Антонов, Киев "не отвечает на многочисленные призывы определить параметры работы согласованного пункта пропуска автобусов в населенном пункте Золотое". "Неохваченными остаются три километра нейтральной зоны. Отказываясь обсуждать параметры пункта пропуска автобусов и гарантировать нормальные условия его работы, особенно на фоне приближающейся зимы, Киев демонстрирует неуважение к собственным гражданам. Большинство из них - пожилые люди и имеют проблемы со здоровьем", - отметил глава российской дипмиссии, добавив, что Киев также "последовательно откладывает согласование условий проезда гуманитарного конвоя" Международного комитета Красного Креста через пункт пропуска "Счастье" в Луганск.

При этом, по словам Антонова, оставшиеся два положения Киев реализовал "лишь частично". Так, "украинские власти не выполнили своих обязательств по юридической очистке" удерживаемых лиц, которые участвовали в обмене с Донецкой народной республикой (ДНР) и ЛНР. "В некоторых случаях с них не были сняты обвинения или судимости", - подчеркнул он. 22 июля, "несмотря на серьезное сопротивление Киева", в ходе заседаний Контактной группы было достигнуто соглашение о мерах по укреплению режима прекращения огня, добавил посол.

Нормандский саммит

Антонов также заявил, что проведение нового саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) может быть уместным только после того, как Киевом будут выполнены все имеющиеся соглашения по итогам парижского саммита от 9 декабря 2019 года.

"Проведение такого саммита может быть уместным только после того, как будут выполнены все парижские решения. Попытки Украины организовать новую встречу лидеров необоснованны. Киеву следует сосредоточиться на других вещах. Для начала - перестать критиковать Минские соглашения. Избегать попыток переиначить порядок выполнения их положений", - приводятся его слова на странице посольства в Facebook.

"Напомним: переход к Украине контроля над донбасским участком госграницы с Россией должен состояться только после того, как особый статус Донбасса будет закреплен в украинском законодательстве и в регионе пройдут местные выборы. Киеву также следовало бы воздержаться от попыток занизить значимость Контактной группы, подменив работу группы дискуссиями в "нормандской четверке", - отметил Антонов.

Российский посол обратил внимание на то, что Соединенные Штаты участвовали в обсуждении резолюции Совета Безопасности ООН 2202 (о Комплексе мер по выполнению Минских соглашений) и поддержали ее, "притом без возражений по части прописанного в тексте порядка выполнения положений документа", однако теперь, "скорее, поддерживают украинский взгляд на "Минск".

"Наконец, давайте не забывать о том, что Россия не является стороной конфликта. Отсюда, единственный путь его решения - прямой диалог между Донецком, Луганском и Киевом. В конце концов, кризис на Украине начался именно после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года", - добавил дипломат.

Саммит "нормандской четверки" прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В числе неотложных мер были названы всеобъемлющее прекращение огня, разведение сил и средств, обмен пленными в формате "всех на всех", достижение договоренности об открытии на линии разделения новых пунктов пропуска. Отдельный параграф коммюнике был посвящен политической части мирного урегулирования конфликта в Донбассе. В нем шла речь о необходимости закрепления на постоянной основе в украинском законодательстве особого порядка местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей и включения в законодательство "формулы Штайнмайера" в том виде, который был согласован "нормандской четверкой" и контактной группой.