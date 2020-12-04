Косачев назвал политическим беспределом задержание русскоязычных журналистов в Латвии

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Латвийские власти, действующие "под прикрытием Евросоюза и НАТО", безнаказанно подавляют свободу слова и убеждений. Такое мнение выразил в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя задержание русскоязычных журналистов.

"Происходящее в Латвии с сотрудниками информационных порталов Baltnews и Sputnik Латвия - это юридический произвол и политический беспредел (прощу прощения за лексику, но она так и просится в этом случае из уголовного мира, вот ведь до чего дошло)", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

"Вне закона действия латвийских властей, страны, работающей под прикрытием Евросоюза и НАТО, а потому безнаказанно подавляющей свободу слова и свободу убеждений", - добавил сенатор.

Косачев признался, что ему хотелось бы в этой ситуации предложить российским властям "загонять под санкции первых лиц работающих в России зарубежных СМИ, позволяющих себе критически комментировать дела РФ, начать закрывать корпункты один за другим". "Нет, не буду. С волками жить - по волчьи выть - это не про нас, не про Россию. Хотя и приходится иметь дело с волчьей стаей", - отметил глава комитета СФ.

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии в четверг задержала нескольких русскоязычных журналистов. Об этом сообщила журналист Алла Березовская. По ее данным, были задержаны журналист Андрей Яковлев, который два года назад возглавлял редакцию интернет-портала Baltnews.lv, публицист, общественный деятель и правозащитник Владимир Линдерман и журналист Андрей Солопенко.

О задержаниях среди русскоязычных журналистов в Латвии также сообщил местный правозащитник Александр Гапоненко. Как сообщается, им инкриминируется нарушение санкций ЕС против России.