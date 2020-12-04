Мишустин рассчитывает, что Молдавия продолжит сотрудничество с ЕАЭС после выборов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Молдавия после состоявшихся президентских выборов продолжит конструктивное сотрудничество со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), рассчитывает премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Наряду с главами правительств членов ЕАЭС в нашей встрече участвуют Ион Васильевич Кику, премьер-министр Республики Молдова, государства-наблюдателя при союзе. Рассчитываем, что по итогам недавних президентских выборов наши молдавские коллеги продолжат конструктивное взаимодействие с ЕАЭС", - сказал глава российского кабмина, выступая в пятницу на заседании Евразийского межправительственного совета.

По его словам, Москва рассматривает развитие ЕАЭС в качестве безусловного приоритета. "Наше интеграционное взаимодействие основано на принципах прагматизма, на общем стремлении к стабильному развитию экономики, улучшению инвестиционного климата, успешному ведению бизнеса, а значит направлено на то, чтобы во всех государствах союза росли доходы людей и повышался уровень жизни", - сказал Мишустин, напомнив, что именно для этого пять лет назад и был создан ЕАЭС.

Глава российского правительства отметил, что в последние полгода шла активная доработка отдельных положений стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года. Он подчеркнул, что приоритетная цель заключается в том, чтобы обеспечить стабильное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы на внутреннем рынке объединения.

"Необходимо завершить формирование общих рынков на его территории, способствовать совместным инвестициям и внедрению инноваций, устранить барьеры внутри ЕАЭС и расширить торговые отношения с третьими странами, увеличить его долю в мировой торговле", - заявил Мишустин.

Расширение связей ЕАЭС

Мишустин заверил, что Москва выступает за расширение международных связей ЕАЭС. "Россия выступает за расширение международных связей ЕАЭС", - сказал председатель правительства.

Он напомнил, что месяц назад состоялось первое заседание совместной комиссии по реализации соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. "Начали работать исследовательские группы, которые оценивают возможности заключения соглашения о свободной торговле с Индией и Монголией", - сказал глава кабинета министров. "Готовы к диалогу в различных форматах и с другими партнерами", - заявил Мишустин.

Премьер-министр РФ отметил, что рассчитывает на "тесную и плодотворную работу в следующем году под председательством Казахстана".