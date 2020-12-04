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Кризис на Украине

Песков против "эвентуальных рассуждений", при каких условиях РФ может признать ЛНР и ДНР

Пресс-секретарь президента России добавил, что затягивание Киевом выполнения условий минских договоренностей будет лишь дальше усложнять ситуацию

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает нецелесообразными "эвентуальные рассуждения" о том, при каких условиях Москва может признать независимость провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

"Эвентуальные рассуждения считаем нецелесообразными", - сказал представитель Кремля журналистам в пятницу. Он добавил, что "затягивание Киевом выполнения условий минских договоренностей будет лишь дальше усложнять ситуацию в плане этих двух самопровозглашенных республик".

Таким образом Песков ответил на вопрос о статусе ДНР и ЛНР в свете состоявшейся 2 декабря неформальной встречи Совета Безопасности ООН по "формуле Аррии" (названа в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который впервые организовал подобные встречи в ООН в 1992 году), посвященной выполнению минских соглашений по Украине. Она была организована по инициативе России и проводилась в видеоформате.

Заседание проходило с участием представителей ДНР и ЛНР, при этом представители Украины, Франции и Германии пытались блокировать его проведение и отказались принять в нем участие.

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УкраинаРоссияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий Сергеевич
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