Песков: РФ продолжит терпеливо доводить до Турции свою позицию о принадлежности Крыма

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия продолжит терпеливо и последовательно доводить до Турции свою позицию о принадлежности Крыма, этот вопрос остается серьезным разногласием между двумя странами. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу журналистам.

"Крым относится к серьезным разногласиям, здесь у нас диаметрально противоположные точки зрения, - подчеркнул он. - Мы продолжим доводить до наших турецких визави нашу последовательную позицию по Крыму". "Мы доводим свою позицию до наших турецких друзей и продолжим это делать весьма терпеливо и последовательно", - добавил Песков. Он напомнил также, что пересмотр вопроса о принадлежности полуострова "никак не может обсуждаться".

По словам Пескова, отношения между Россией и Турцией важны для обеих стран, а также с позиций региональной безопасности и стабильности. "Эти отношения носят взаимовыгодный характер и основываются на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга и уважения интересов друг друга", - подчеркнул представитель Кремля.

2 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров в Анкаре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Турция приветствует инициативу Украины по созданию так называемой Крымской платформы - переговорной площадки по вопросам Крыма. Ранее о создании такого формата для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины и защиту прав жителей полуострова, которые, по мнению Киева, подвергаются преследованиям, сообщили украинские власти. Ранее в октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также в очередной раз заявил, что Турция не признает воссоединение Крыма с Россией.

Между тем в феврале этого года, комментируя слова Эрдогана, выразившего обеспокоенность положением крымских татар в регионе, Песков отмечал, что в этой части российская сторона категорически не согласна со своими турецкими партнерами.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. На нем свыше 95% участников проголосовали за такой шаг. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.