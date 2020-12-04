Песков пока не комментирует решение суда Нидерландов по ходатайству РФ в рамках дела ЮКОСа

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать решение Верховного суда Нидерландов отклонить ходатайство РФ, поданное в рамках дела ЮКОСа.

"Нет, я сейчас не готов проконсультировать, потому что не владею детальной информацией. Воздержусь от комментариев. Это новое сообщение, я просто еще не видел информацию", - сказал Песков журналистам.

Ранее в пятницу стало известно, что Верховный суд Нидерландов принял решение отклонить ходатайство российской стороны, поданное в рамках разбирательства по делу ЮКОСа. Ходатайство было подано Россией в июне. В нем содержалось требование приостановить исполнение арбитражных решений о выплате более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа.

Суд оценил, как будут затронуты интересы обеих сторон в связи с продолжением или приостановкой исполнения решений, и не нашел оснований для удовлетворения ходатайства РФ, говорится в решении. Это означает, что бывшие акционеры ЮКОСа могут продолжать добиваться выполнения арбитражных решений в ожидании окончательного решения по делу.