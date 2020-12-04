Госдума до конца года рассмотрит ряд проектов кабмина в приоритетном порядке

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы до конца осенней сессии рассмотрят 24 законопроекта, которые правительство попросило рассмотреть в приоритетном порядке. Об этом в пятницу сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков в ходе совещания со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

"За оставшиеся три недели до нового года нам нужно рассмотреть довольно много важных вопросов - здесь планируется принять ряд правительственных законопроектов в качестве приоритетных. Сейчас правительство направило нам письмо с предложением рассмотреть 24 законопроекта", - отметил Жуков.

В частности, речь идет о законопроекте о биологической безопасности РФ, о порядке проведения исследований лекарственного препарата для медицинского применения, о ратификации изменений в соглашении между РФ и Республикой Кипр об избежании двойного налогообложения.

По словам Жукова, депутаты в рамках выполнения предыдущего послания президента "довольно неплохо поработали". Так, из 40 пунктов поручения 29 уже выполнены, на рассмотрении Думы находится пять законопроектов, еще шесть - в стадии разработки. "Для Госдумы следующая сессия седьмого созыва завершающая, поэтому, я уверен, что мы должны работать еще более оперативно и конструктивно", - отметил Жуков.

По его словам, в весеннюю сессию депутаты в первую очередь будут рассматривать законодательные инициативы президента и правительства. В частности, Госдума продолжит работу по подготовке и рассмотрению законопроектов, разработанных в рамках реализации норм конституции. "В этом году огромная работа была проделана, большое количество важнейших законов было принято, но кое-что нам еще остается сделать, в том числе президентские законодательные инициативы, вводящие ограничения на государственных и муниципальных служащих в связи с наличием иностранного гражданства либо вида на жительство", - отметил Жуков.

Кроме того, готовятся законопроекты, вносящие изменения в жилищное и земельное законодательство, идет обсуждение возможности придания статуса федеральных территорий не только "Сириусу", отметил парламентарий. В весеннюю сессию депутаты будут работать и над законодательным обеспечением общенационального плана действия, "обеспечивающего восстановление занятости и доходов населения", а также "долгосрочные структурные изменения в экономике". "Среди первоочередных из этого плана отмечу изменение законодательства о несостоятельности (банкротстве). Будут внесены поправки в законодательство, направленное на снижение избыточных затрат работодателей в сфере труда, градостроительное развитие территорий, развитие современных механизмов предоставления госуслуг", - подчеркнул Жуков.