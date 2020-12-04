Песков: плохие чиновники есть, но большинство работают честно и хорошо

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что лично ему обидно, когда данные опросов общественного мнения говорят о плохой работе чиновников. При этом представитель Кремля уверен, что к получаемым цифрам есть вопросы.

Песков в пятницу в беседе с журналистами прокомментировал результаты исследования Фонда общественного мнения, согласно которым 61% россиян считает, что чиновники работают плохо. "Мне, конечно, как чиновнику такое очень обидно слышать", - заметил пресс-секретарь главы государства.

"Конечно, как говорится, в семье не без урода, но чиновники в своем большинстве - люди, которые работают очень много, честно и действительно на благо страны и достойно выполняют свои функции. Но есть и плохие чиновники, которые плохо работают, которые наплевательски относятся к своей работе и от этого, к сожалению, создается неверное ощущение", - полагает представитель Кремля.

При этом Песков обратил внимание и на другой результат этого же опроса. "Если я не ошибаюсь, очень интересный момент. Там был задан вопрос респондентам, хотели бы вы, чтобы вы или ваши дети работали чиновниками, и, по-моему, 65% ответили "да, хотели бы". Здесь чуть-чуть не бьется", - отметил пресс-секретарь президента.

Он назвал проведенное исследование интересным. "В любом случае это лишний раз подчеркивает необходимость большей открытости, большего разъяснения того, чем занимаются чиновники", - заявил Песков. По его мнению, чиновники должны "совершенствовать свою работу". Однако он отрицательно ответил на вопрос, планируется ли принять для этого дополнительные меры.