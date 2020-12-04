Песков: военные России в Карабахе координируют действия и с Арменией, и с Азербайджаном

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российские миротворцы и гуманитарная миссия координируют свои действия в Нагорном Карабахе как с Арменией, так и с Азербайджаном, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Там [в Нагорном Карабахе] нет главного, там есть две стороны, две конфликтующие стороны - это Армения и Азербайджан", - сказал представитель Кремля журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, с кем координируют свои действия российские военные. Песков обратил внимание на то, что Армения и Азербайджан "вместе с российской стороной подписали заявление [об урегулировании]". "И во исполнение положений этого заявления российские военные, а также российская гуманитарная миссия, которая состоит не только из военных, координируют свои действия с азербайджанцами и с армянами", - указал пресс-секретарь российского лидера.

Говоря о принадлежности Нагорного Карабаха, Песков указал, что она "определена соответствующими резолюциями Совета Безопасности [ООН], достаточно давними". Он отметил, что "ни одна страна не меняла" такого подхода. Песков также напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о том, что "сам по себе Крабах не признавался, он не был признан даже самой Арменией".