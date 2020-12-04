Посольство РФ в Латвии назвало задержания русскоязычных журналистов борьбой с инакомыслием

РИГА, 4 декабря. /ТАСС/. Задержания русскоязычных журналистов в Латвии 3 декабря являются борьбой с инакомыслием и нарушением принципов свободы слова. Об этом говорится в комментарии, распространенном в пятницу посольством РФ в этой балтийской республике.

"Борьба с инакомыслием, явное нарушение фундаментальных принципов свободы слова и выражения мнений, казалось бы, никак не сочетаются со статусом "просвещенного европейского государства", - указано в тексте. - Как бы не так - в Латвии кампания по зажиму неугодных СМИ продолжает набирать обороты".

Как отметило диппредставительство, на этот раз "агрессивным действиям латвийских силовиков подверглись сотрудники бюро "Спутник" в Риге, а также ряд русскоязычных журналистов и общественников". В отношении них 3 декабря местные спецслужбы "задействовали полный набор репрессивных мер: задержания, допросы, обыски и уголовные обвинения".

"Судя по всему, в стремлении зачистить медийное пространство от альтернативных источников информации здесь готовы перейти все мыслимые пределы, - добавили в посольстве. - Неужели и на этот раз не последует должной реакции со стороны партнеров Латвии по ЕС и профильных международных организаций?".

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии в четверг задержала нескольких русскоязычных журналистов. Среди них журналист Андрей Яковлев, который два года назад возглавлял редакцию интернет-портала Baltnews.lv, журналисты Андрей Солопенко и Алла Березовская, которые сотрудничали с этим СМИ, а также публицист, общественный деятель и правозащитник Владимир Линдерман.

Как сообщил Линдерман в пятницу в беседе с корр. ТАСС, все задержанные отпущены под подписку о невыезде.

В СГБ в свою очередь сообщили, что их действия в отношении семи человек были санкционированы судом в связи с подозрениями в нарушении международных санкций и проводились в рамках возбужденного еще в январе уголовного дела. Был получен большой объем информации, в том числе носители данных и документы. Задержанных отпустили под подписку о невыезде.