Медведев призвал на границе страны исключать перенос на территорию РФ опасных инфекций

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал подумать над дополнительным обустройством пограничных пунктов пропуска, чтобы предупредить перенос на территорию России опасных инфекционных заболеваний. На совещании с участием членов правительства и руководителей федеральных ведомств по вопросу об обустройстве госграницы он затронул вопрос, который касается миграционных потоков между странами СНГ.

"Здесь тоже надо думать над дополнительным обустройством, оборудованием пунктов пропуска, чтобы предупредить перенос на территорию нашего государства опасных инфекционных заболеваний. Роспотребнадзор должен этим самым внимательным образом заниматься и до конца марта 2021 года разработать соответствующие регламенты, чтобы правительство их утвердило", - сказал Медведев.

Одновременно, по его словам, нужно усилить возможности пограничной инфраструктуры для пресечения терроризма, контрабанды, наркотрафика. "Это позволит укрепить нашу безопасность и повысить эффективность защиты природных ресурсов, в целом сделать границу более удобной для граждан, для ведения предпринимательской деятельности, полностью приспособленной для развития торгово-экономических отношений с другими государствами", - заключил замглавы СБ РФ.