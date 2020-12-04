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Умер сенатор Александр Михайлов

Бывшему губернатору Курской области было 69 лет
Александр Михайлов Зураб Джавахадзе/ТАСС
Описание
Александр Михайлов
© Зураб Джавахадзе/ТАСС

КУРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Сенатор, бывший губернатор Курской области Александр Михайлов умер в пятницу на 70-м году, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"Александр Михайлов скончался сегодня", - сказал собеседник агентства.

Как добавили в пресс-службе, в пятницу Михайлов вел прием в Курском отделении партии "Единая Россия". После приема у сенатора возникли проблемы с сердцем.

Александр Михайлов возглавлял Курскую область в 2000-2018 годах.

В ноябре 2018 года он был наделен полномочиями члена Совета Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Курской области. Входил в комитет по обороне и безопасности.

Теги
РоссияКурская область
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