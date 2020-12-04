Комитет Госдумы поддержал ко II чтению законопроект о гарантиях для экс-президентов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в пятницу рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект, которым устанавливаются дополнительные гарантии неприкосновенности для бывших президентов страны. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Павел Крашенинников.

"Это нужно в первую очередь обществу, а не президенту, прекратившему полномочия, чтобы не было возможности для различных инсинуаций по поводу того, нравится или не нравится человек, который был президентом. Понятно, что он принимал решения популярные и не очень, решения в самых разных политических и экономических ситуациях", - пояснил глава комитета. По его словам, не исключены попытки ряда лиц "отомстить за что-то" или преследовать бывшего главу государства. "Права и обязанности он будет нести во время президентства, а бремя президентства он будет нести до конца своих дней", - заметил депутат.

Согласно законопроекту, для лишения неприкосновенности экс-президента Госдума должна будет выдвинуть обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Они должны быть подтверждены заключением Верховного суда и Конституционного суда о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. На основании этих обвинений Совет Федерации может принять решение о снятии неприкосновенности с экс-президента.

Решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение СФ о лишении неприкосновенности экс-президента должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа сенаторов и депутатов по инициативе не менее одной трети членов нижней палаты и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Госдумой.

Законопроектом уточняется, что экс-президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. На данный момент такое ограничение касается только деяний, совершенных в период пребывания на посту президента или производства по делам, связанным с исполнением им полномочий главы государства.

Ко второму чтению комитет не рекомендовал существенных поправок к законопроекту.