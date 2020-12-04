Комитет Госдумы по госстроительству поддержал во II чтении законопроект о формировании СФ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в пятницу рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект о формировании Совета Федерации, который в том числе предусматривает право главы государства назначить пожизненных сенаторов, а также порядок приобретения данного статуса президентами, прекратившими свои полномочия. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Павел Крашенинников.

"Комитет рекомендовал принять законопроект во втором чтении", - сказал он.

Согласно законопроекту, в состав СФ, помимо представителей от законодательного и исполнительного органа власти субъекта РФ, смогут входить экс-президенты РФ, став пожизненными сенаторами, и не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно. Назначение сенаторов является правом главы государства, но не обязанностью, президент сможет воспользоваться им по своему усмотрению в любое время.

Отдельно прописан порядок вступления в должность для экс-президентов. Руководитель государства, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением президентского срока или досрочно, приобретает статус сенатора с момента подачи в СФ заявления с приложением необходимых документов.

Членом СФ, согласно законопроекту, может быть гражданин РФ, достигший возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.

Кроме того, комитет по госстроительству рекомендовал принять во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон о статусе члена СФ и депутата Госдумы. Новым основанием для досрочного прекращения полномочий может стать выявление фактов, свидетельствующих о несоблюдении сенаторами или депутатами требований, ограничений и запретов для лиц, претендующих на осуществление полномочий парламентариев.