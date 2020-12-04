Россия не против проектов по диверсификации поставок газа в Европу

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия не имеет ничего против реализации проектов, направленных на диверсификацию поставок газа в Европу. Об этом говорится в видеообращении главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам международной конференции "Средиземноморье: римский диалог".

"Мы не против реализации, в том числе в этом регионе, энергетических проектов, призванных диверсифицировать поставки газа в Европу, - сказал он. - При этом отвергаем политизацию сотрудничества в этой сфере".

По словам министра, "выбор должны делать сами страны-потребители, исходя из логики свободной конкуренции, экономической целесообразности и выгоды, а не под гнетом ультиматумов и угроз, звучащих из-за океана".

Основным проектом, призванным диверсифицировать поставки российского газа в Европу, является "Северный поток - 2", который предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93%. Строительство было приостановлено в конце декабря 2019 года - после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.

В сентябре 2020 года президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что выступает против идеи блокировки проекта из-за инцидента с Алексеем Навальным, объяснив, что это коммерческий вопрос, и речь идет о диверсификации газовых поставок.