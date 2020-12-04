Лавров призвал Израиль избегать односторонних действий на Западном берегу реки Иордан

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Израилю необходимо избегать односторонних действий в отношении оккупированных им территорий на Западной берегу реки Иордан, включая незаконную практику разрушения палестинских жилищ. Об этом говорится в видеообращении главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам международной конференции "Средиземноморье: римский диалог".

"Важно, чтобы Израиль избегал односторонних действий. Имею в виду резко активизировавшуюся поселенческую активность и незаконную практику разрушения палестинских жилищ на Западном берегу реки Иордан", - сказал он.

Министр также указал, что полностью стабилизировать ситуацию в этом непростом регионе невозможно, пока остается незалеченной такая застарелая рана, как арабо-израильский конфликт. По его словам, Россия внимательно наблюдает за процессом нормализации отношений между Израилем и некоторыми арабскими странами. "Считаем, что любое продвижение к взаимодействию является позитивным", - подчеркнул глава МИД РФ.

Вместе с тем он отметил, что такое сближение не должно использоваться для подмены урегулирования палестинской проблемы на имеющейся международно-правовой основе. Лавров указал на необходимость консолидации международных усилий для скорейшего возобновления прямых палестино-израильских переговоров.

Ранее на этой неделе Генеральная Ассамблея ООН приняла четыре ежегодных резолюции в поддержку Палестины и против действий Израиля. В документах ГА ООН призывает все страны способствовать самоопределению палестинского народа, а также ближневосточному урегулированию на двугосударственной основе. Все резолюции были приняты подавляющим большинством голосов, среди проголосовавших против традиционно оказались США, Израиль, Канада и Австралия.

В резолюции, озаглавленной "Мирное урегулирование вопроса о Палестине", Генассамблея требует "полностью прекратить всю поселенческую деятельность Израиля на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим", а также призывает положить конец провокациям со стороны израильских поселенцев, в том числе в местах религиозного поклонения.