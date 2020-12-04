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Лавров призвал использовать площадку ООН для разрешения споров в Восточном Средиземноморье

Механизм разграничения исключительных экономических зон и континентальных шельфов предусмотрен положениями Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, отметил он

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Страны Восточного Средиземноморья должны использовать площадку ООН для снижения конфликтного потенциала в регионе. Об этом говорится в видеообращении главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам международной конференции "Средиземноморье: римский диалог".

"Считаем недопустимыми любые действия, чреватые дальнейшим усилением конфликтного потенциала [в Восточном Средиземноморье]. Для эффективного разрешения споров есть универсальная площадка - Организация Объединенных Наций, - сказал министр. - Механизм разграничения исключительных экономических зон и континентальных шельфов предусмотрен положениями Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Им необходимо пользоваться".

Отношения Греции и Турции резко обострились в последнее время из-за того, что Анкара направила турецкое исследовательское судно Oruc Reis ("Оруч Реис") в сопровождении группы турецких кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе, который Анкара объявляет зоной своего шельфа. В результате Греция привела в готовность свои вооруженные силы и развернула военный флот в районе около острова Кастелоризо. Кипр также назвал действия турецкого бурового судна незаконными.

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