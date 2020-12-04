Партии смогут выдвигать кандидатов на выборах в Совет федеральной территории "Сириус"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Политические партии смогут выдвинуть своих кандидатов по одномандатным или многомандатным округам на выборах членов Совета федеральной территории Сириус". Соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта о создании такой территории в Краснодарском крае в пятницу поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству (текст есть в распоряжении ТАСС).

Совет федеральной территории "Сириус" - представительный орган, который будет формироваться на пять лет в составе 17 членов, девять из них будут избираться. В редакции законопроекта первого чтения лишь указано, что это происходит в соответствии с российским избирательным законодательством.

Поправками, подготовленными главой комитета Павлом Крашенинниковым и председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом, законопроект дополняется отдельной главой о выборах Совета. В ней также говорится, что выборы проводятся в соответствии с законом об основных гарантиях избирательных прав. Избирать членов Совета смогут совершеннолетние граждане, место жительства которых расположено в пределах соответствующего избирательного округа, либо если они зарегистрированы там по месту пребывания.

"Выдвижение кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам осуществляется политическими партиями, имеющими в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, а также в порядке самовыдвижения", - сказано в тексте. Решение о выдвижении кандидатов принимается съездом партии в течение 25 дней после дня официального сообщения о назначении выборов членов Совета.

"Правом быть избранным членом Совета обладает гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 21 год, не имеющий ограничений пассивного избирательного права", - говорится в поправках. Территориальная избирательная комиссия будет состоять из 11 членов с правом решающего голоса, срок ее полномочий составит пять лет.

Выборы членов Совета назначаются им самим не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Выборы будут проходить в Единый день голосования - второе воскресенье сентября. Девять членов Совета избираются по одномандатным и многомандатным избирательным округам, схема которых определяется территориальной комиссией в рамках избирательного законодательства и утверждается Советом. Первые выборы членов Совета должны пройти не позднее 19 сентября 2021 года.