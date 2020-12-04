Лавров назвал чрезмерным упрощением заявления о том, что РФ и Турция противостоят в Ливии

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Заявления о том, что Россия и Турция поддерживают разные стороны конфликта в Ливии - чрезмерное упрощение ситуации. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на международной конференции "Средиземноморье: римский диалог".

"Было бы непредусмотрительно и несправедливо заявлять, что Россия поддерживает генерала Халифу Хафтара, а Турция - Фаиза Сарраджа. Это примитивное представление. Любой порядочный аналитик скажет, что это чрезмерное упрощение ситуации", - сказал он.

Лавров обратил внимание на то, что в Ливии уже на протяжении довольно долгого времени нет боевых действий, что является "прямым результатом координации усилий между РФ и Турцией".

"Вы можете попросить все страны НАТО осудить действия Турции. Но дипломатия она не о том, чтобы говорить: "Да, мы будем выполнять ваши приказы". Мы должны соблюдать интересы всех зарубежных игроков для того, чтобы урегулировать конфликт. Считаю, что в Ливии Россия, Турция, другие игроки смогли достичь именно этого", - указал министр.

В Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС, заседает в Триполи) и пользующееся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и парламента временное правительство на востоке страны. Весной 2019 года Хафтар развернул наступление на Триполи, в ответ ПНС обратилось за поддержкой к Турции после того, как стороны заключили меморандум о сотрудничестве в военной области.