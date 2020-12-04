МИД России надеется на беспристрастное председательство Швеции в ОБСЕ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что председательство Швеции в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в будущем году будет беспристрастным и в строгом соответствии с мандатом. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Положительно оцениваем добросовестные усилия албанского действующего председательства ОБСЕ по обеспечению бесперебойного функционирования организации в непростых политических и организационных условиях. Рассчитываем, что принимающее эстафету шведское председательство будет выполнять свои функции беспристрастно и в строгом соответствии с имеющимся мандатом", - отметили в министерстве.

В МИД РФ отметили, что главным итогом проведшего 3-4 декабря заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в формате видеоконференции стало достижение консенсуса по назначению нового генерального секретаря и глав трех институтов организации, что позволило снять остроту в ней институционального кризиса.

На пост генерального секретаря ОБСЕ избрана Хельга Шмид. "Российская сторона поддержала ее в личном качестве с учетом профессионального опыта, а не как представителя Германии или Евросоюза, - отметили в дипведомстве. - Ожидаем, что Шмид на своей новой должности абстрагируется от национальных и блоковых установок и будет работать беспристрастно на благо интересов всех государств-участников ОБСЕ".

В МИД РФ обратили внимание и на то, что впервые в истории ОБСЕ один из руководящих постов в организации - верховного комиссара по делам национальных меньшинств - занял представитель страны СНГ, бывший глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманова. "Рассматриваем это как важный шаг к обеспечению справедливого географического баланса в кадровой структуре организации", - подчеркнули в министерстве.

В МИД РФ рассчитывают, что новые главы институтов ОБСЕ будут строго следовать своим мандатам в рамках данных государствами - участниками поручений.

Повышение эффективности

Там также отметили, что дискуссии в ходе СМИД подтвердили назревшую необходимость реформирования ОБСЕ в целях повышения ее эффективности и укрепления роли в системе европейской безопасности. Так, к числу "первостепенных вопросов относится восстановление культуры диалога для снижения военно-политической напряженности и наращивания сотрудничества по темам, представляющим общий для всех интерес, а также выправление дисбалансов в повестке дня организации". "Сохраняет свою актуальность зафиксированная на саммите ОБСЕ в Астане в 2010 году цель формирования на пространстве организации сообщества равной, всеобъемлющей и неделимой безопасности", - добавили в МИД РФ.

Кроме того, в министерстве обратили внимание и на то, что были одобрены документы во всех трех измерениях деятельности организации - решения о противодействии транснациональной организованной преступности, борьбе с коррупцией посредством цифровизации и повышения прозрачности, предотвращении и искоренении пыток, декларация о сотрудничестве с азиатскими партнерами и заявление в поддержку приднестровского урегулирования в формате "5+2". На полях заседания СМИД согласовано заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе, отметили в министерстве.

Действующим председателем ОБСЕ в 2021 году будет Швеция, в 2022 - Польша, в 2023 - Северная Македония.