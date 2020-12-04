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Путин обсудил с членами Совбеза России СНГ и внутрироссийскую повестку

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в ряде стран СНГ, также отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию на пространстве СНГ, а также ряд внутрироссийских вопросов. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в ряде стран СНГ ", - сказал он.

"Участники совещания также обсудили текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня ", - добавил Песков.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Совета федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя совета безопасности Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу, внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, директора ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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