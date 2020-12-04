{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Чубайс: Россия может активизировать работу по теме устойчивого развития в рамках ООН

Он отметил, что устойчивое развитие - это "цельное описание задач страны, которое шире, чем просто экономика, бизнес или даже уровень жизни"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Тема устойчивого развития очень важна для России, и Москва может активно работать по ней в рамках ООН. Об этом заявил ТАСС в пятницу Анатолий Чубайс, назначенный специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

"Для меня устойчивое развитие - это цельное описание задач страны, которое шире, чем просто экономика, бизнес или даже уровень жизни. Это что-то новое из ХХI века, апгрейд фундаментальных идей классиков. И что важно, при всех внешнеполитических сложностях как раз с ООН, которая является законодателем в сфере целей устойчивого развития, у России конструктивные отношения, а есть, значит, хорошая площадка для активной работы", - сказал Чубайс.

Он отметил, что ему "не раз приходилось в жизни заниматься делами, которые крайне важны для страны, но совсем не являются любимыми".

"Я терпеть не могу приватизацию как тему и всячески от нее уклонялся. Но сложилось так, что Егор Гайдар позвал и сказал, что надо браться за приватизацию. Она была неприятной темой, но было надо, и я взялся. И так со многими темами. А сейчас ситуация, когда совпадение. Мне кажется, что и эта тема (устойчивого развития) важна для страны, и мне самому она интересна", - сказал Чубайс.

Теги
РоссияЧубайс, Анатолий Борисович
Слуцкий считает, что опыт Чубайса будет востребован на посту спецпредставителя президента
По словам председателя комитета Госдумы по международным делам, Анатолий Чубайс не раз доказывал, что обладает необходимым набором качеств для достижения высоких результатов на переговорах
Читать полностью