Чубайс: Россия может активизировать работу по теме устойчивого развития в рамках ООН

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Тема устойчивого развития очень важна для России, и Москва может активно работать по ней в рамках ООН. Об этом заявил ТАСС в пятницу Анатолий Чубайс, назначенный специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

"Для меня устойчивое развитие - это цельное описание задач страны, которое шире, чем просто экономика, бизнес или даже уровень жизни. Это что-то новое из ХХI века, апгрейд фундаментальных идей классиков. И что важно, при всех внешнеполитических сложностях как раз с ООН, которая является законодателем в сфере целей устойчивого развития, у России конструктивные отношения, а есть, значит, хорошая площадка для активной работы", - сказал Чубайс.

Он отметил, что ему "не раз приходилось в жизни заниматься делами, которые крайне важны для страны, но совсем не являются любимыми".

"Я терпеть не могу приватизацию как тему и всячески от нее уклонялся. Но сложилось так, что Егор Гайдар позвал и сказал, что надо браться за приватизацию. Она была неприятной темой, но было надо, и я взялся. И так со многими темами. А сейчас ситуация, когда совпадение. Мне кажется, что и эта тема (устойчивого развития) важна для страны, и мне самому она интересна", - сказал Чубайс.