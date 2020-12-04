Постпредство России поздравило Хельгу Шмид с назначением генсеком ОБСЕ

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. Российское постпредство при ОБСЕ поздравило Хельгу Шмид с назначением на пост генерального секретаря этой международной организации, а также с позитивными ожиданиями оценило назначение трех руководителей ее исполнительных структур. Об этом говорится в пятницу в сообщении постоянного представительства России при ОБСЕ в Twitter.

"Поздравляем Х. Шмид с назначением на должность генерального секретаря ОБСЕ. Рассчитываем, что на своем посту она будет действовать в интересах всех, а не отдельных участников или их групп, не станет следовать национальным или блоковым установкам и приоритетам", - говорится в сообщении.

Постпредство также поздравило Кайрата Абдрахманова с назначением на пост верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств. "Выражаем удовлетворение, что впервые государства-участники приняли решение, которое ведет к более сбалансированному географическому представительству в руководстве исполструктур", - отметили в постпредстве.

"Поздравляем Т. Рибейру с назначением на пост представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Призываем продвигать свободу и плюрализм прессы, в равной степени реагировать на ущемления свободы печати во всех государствах, уделять внимание борьбе с цензурой СМИ, в т. ч. в интернете, - говорится в заявлении. - Поздравляем М. Мекаччи с назначением на пост директора БДИПЧ ОБСЕ. Надеемся, что он будет уделять внимание продвижению социальных и экономических прав, недопущению фальсификации истории и героизации нацизма, противодействию нетерпимости и ксенофобии".

Как сообщило в пятницу албанское председательство в ОБСЕ, по итогам заседания Совета министров иностранных дел 3-4 декабря состоялось назначение четырех новых руководителей исполнительных структур международной организации, посты которых были вакантными с 18 июля 2020 года. Генеральным секретарем назначена представительница ФРГ Хельга Шмид, директором Бюро по демократическим институтам и правам человека - итальянский правозащитник Маттео Мекаччи, представителем по вопросам свободы СМИ - португальский дипломат Мария Тереза Рибейру, верховным комиссаром по делам национальных меньшинств - экс-глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.