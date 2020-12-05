Делегации от парламента РФ примут участие в наблюдении за выборами в Венесуэле

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Делегации Совета Федерации и Госдумы примут участие в наблюдении за парламентскими выборами в Венесуэле, которые пройдут 6 декабря.

Как рассказал ТАСС глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, делегация верхней палаты направляется в республику по приглашению Национального избирательного совета Венесуэлы. "Делегация Совета Федерации состоит из трех сенаторов, включая вашего покорного слугу. Также в ее состав вошли Юрий Федоров и Андрей Шевченко", - сказал парламентарий, возглавляющий делегацию верхней палаты.

По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, Совет Думы принял решение направить делегацию наблюдателей на предстоящие выборы, ее возглавит вице-спикер палаты Игорь Ананских ("Справедливая Россия"). Слуцкий отметил, что в состав делегации вошли представители всех думских фракций. От фракции "Единой России" в качестве наблюдателя на выборы отправится Фарит Ганиев, от ЛДПР - Максим Зайцев, от КПРФ - Владимир Блоцкий.

6 декабря в Венесуэле состоятся очередные парламентские выборы, будут избраны 277 депутатов (на 110 больше, чем в действующем созыве). Голосование пройдет на фоне острого социально-экономического кризиса и политической напряженности, начавшихся в 2015 году после победы оппозиционных сил на парламентских выборах.

23 января 2019 года спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя врио главы государства и объявил о начале операции "Свобода" по свержению действующего президента Николаса Мадуро. О поддержке Гуайдо заявили более 50 государств, включая США и большинство стран Европы и Южной Америки. Впоследствии оппозиционные силы предприняли несколько попыток переворота, однако Мадуро, на стороне которого находится армия, удалось сохранить контроль над ситуацией.