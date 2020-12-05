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Делегации от парламента РФ примут участие в наблюдении за выборами в Венесуэле

Выборы пройдут 6 декабря

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Делегации Совета Федерации и Госдумы примут участие в наблюдении за парламентскими выборами в Венесуэле, которые пройдут 6 декабря.

Как рассказал ТАСС глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, делегация верхней палаты направляется в республику по приглашению Национального избирательного совета Венесуэлы. "Делегация Совета Федерации состоит из трех сенаторов, включая вашего покорного слугу. Также в ее состав вошли Юрий Федоров и Андрей Шевченко", - сказал парламентарий, возглавляющий делегацию верхней палаты.

По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, Совет Думы принял решение направить делегацию наблюдателей на предстоящие выборы, ее возглавит вице-спикер палаты Игорь Ананских ("Справедливая Россия"). Слуцкий отметил, что в состав делегации вошли представители всех думских фракций. От фракции "Единой России" в качестве наблюдателя на выборы отправится Фарит Ганиев, от ЛДПР - Максим Зайцев, от КПРФ - Владимир Блоцкий.

6 декабря в Венесуэле состоятся очередные парламентские выборы, будут избраны 277 депутатов (на 110 больше, чем в действующем созыве). Голосование пройдет на фоне острого социально-экономического кризиса и политической напряженности, начавшихся в 2015 году после победы оппозиционных сил на парламентских выборах.

23 января 2019 года спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя врио главы государства и объявил о начале операции "Свобода" по свержению действующего президента Николаса Мадуро. О поддержке Гуайдо заявили более 50 государств, включая США и большинство стран Европы и Южной Америки. Впоследствии оппозиционные силы предприняли несколько попыток переворота, однако Мадуро, на стороне которого находится армия, удалось сохранить контроль над ситуацией.

Теги
Мадуро, НиколасКосачев, Константин ИосифовичВенесуэлаРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичАнанских, Игорь АлександровичБлоцкий, Владимир НиколаевичГаниев, Фарит ГлюсовичШевченко, Андрей АнатольевичГуайдо, ХуанЗайцев, Максим Сергеевич
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