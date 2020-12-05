Слуцкий заявил, что "акт Родченкова" может стать инструментом политизации в спорте

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Подписанный президентом США Дональдом Трампом так называемый акт Родченкова, предусматривающий уголовное преследование за допинговые сговоры на соревнованиях с участием американских спортсменов, может стать инструментом манипуляции и политизации в спорте. Такое мнение выразил ТАСС в субботу глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Акт Родченкова" - еще один пример экстерриториального права США. Россия никогда не согласится с подобным подходом", - заявил депутат.

По словам главы комитета, "есть серьезные опасения, что "акт Родченкова" может стать для Вашингтона инструментом манипуляции и политизации в мировом спорте". "Однозначно, это шаг на пути разрушения международного спортивного движения", - резюмировал Слуцкий.

"Акт Родченкова", названный именем главного информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) в деле о допинге в российском спорте, будет распространяться на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами организации, и предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях с американским участием. При этом закон не коснется североамериканских профессиональных лиг, которые не следуют кодексу WADA.

Нарушителям грозит штраф в размере до $1 млн и лишение свободы на срок до 10 лет. Преследование отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, законом не предусматривается. Документ был подписан Трампом в пятницу, сообщила пресс-служба Белого дома.

Как заявила 19 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, данный документ станет механизмом борьбы с неугодными Вашингтону достижениями в мировом спорте. По ее словам, не вызывает сомнений, что при принятии решений о применении "акта Родченкова" американцы будут руководствоваться преимущественно политическими мотивами.