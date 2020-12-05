Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили выполнение положений заявления по Карабаху

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу в ходе телефонного разговора с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым обсудил реализацию положений трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, включая взаимодействие сторон с российскими миротворцами.

"Стороны обсудили ход выполнения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября, включая взаимодействие сторон с российскими миротворцами, а также актуальные темы двустороннего сотрудничества и отдельные вопросы международной повестки дня", - говорится в сообщении МИД РФ.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы. Кроме того, согласно договоренностям, под контроль Азербайджана возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.