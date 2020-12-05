Путин заявил о важности минимизировать риск для экологии Севера

НОВО-ОГАРЕВО, 5 декабря. /ТАСС/. Природа Арктической зоны в высшей степени уязвима, поэтому любую хозяйственную деятельность на северных территориях нужно выстраивать таким образом, чтобы минимизировать там экологические риски. Об этом заявил президент России Владимир Путин в субботу на встрече с добровольцами в режиме видеоконференции.

Одна из участниц встречи, жительница Архангельской области, рассказала о проекте по спасению и реабилитации диких животных, популяции которых страдают в том числе из-за изменения климата и деятельности промышленных объектов. Президент, комментируя ее выступление, напомнил о том, что Россия - северная страна, более 70% ее территории находится в северных широтах. По его словам, "все, что происходит на северах, представляет особый интерес и особую ценность".

"В этом будущее наше, в том числе и с точки зрения добычи природных ископаемых, необходимых стране в перспективе. Когда-то Ломоносов говорил о том, что Россия будет прирастать Сибирью, - напомнил президент. - В следующее десятилетие Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и северными территориями. Но природа Арктики в то же время крайне, в высшей степени уязвима".

Как считает глава государства, хозяйственная деятельность в Арктике должна подстраиваться под особенности таких территорий. "Подстраиваться таким образом, чтобы минимизировать экологический риск", - пояснил он.

Путин также указал на то, что Россия является членом Арктического совета, в рамках которого продвигается в том числе экологическая повестка. "Мы, без всяких сомнений, будем поддерживать это направление деятельности, в том числе и ваши усилия, - заверил президент. - Вы правильно сказали, на популяцию, может быть, конкретно ваша работа не повлияет, но она повлияет на отношение государства, крупного бизнеса, который осваивает эти территории, к проблеме как таковой". Это, по оценке российского лидера, может поменять ситуацию в лучшую сторону.

Путин заметил, что в Арктике "много, очень много проблем, связанных с экологией, изменением климата и хозяйственной деятельностью". "Мы будем вместе с вами уделять этому необходимое внимание и вместе с вами будем бороться за то, чтобы мы для будущих поколений оставили Арктику в том виде, в котором получили от наших предков, - пообещал глава государства. - Это чрезвычайно важная вещь".