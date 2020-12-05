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Делегация из России прибыла в Каракас для наблюдения за выборами в Венесуэле

Парламентские выборы в стране состоятся 6 декабря

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 декабря. /ТАСС/. Российская делегация высокого уровня прибыла в субботу в Каракас для наблюдения за парламентскими выборами в Венесуэле, которые состоятся в воскресенье. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства РФ в Боливарианской Республике.

Как уточнили ТАСС в дипмисии, наблюдать за выборами в Национальную Ассамблею Венесуэлы прибыли заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, посол по особым поручениям МИД России по вопросам наблюдения за выборами в органы власти в зарубежных странах Владимир Чуров, члены парламентских комитетов. Программа пребывания делегации предусматривает встречу с председателем Национального избирательного совета Венесуэлы Индирой Майра Альфонсо Исагирре, работу в избирательных штабах партий, посещение участков для голосования.

"В последнее время российские представители регулярно принимают участие в наблюдении за электоральными процессами в Венесуэле, что способствует укреплению двусторонних связей на межпарламентском и межведомственном уровнях", - говорится в сообщении посольства.

6 декабря в Венесуэле состоятся очередные парламентские выборы, будут избраны 277 депутатов (на 110 больше, чем в действующем созыве). Голосование пройдет на фоне острого социально-экономического кризиса и политической напряженности, начавшихся в 2015 году после победы оппозиционных сил на парламентских выборах.

23 января 2019 года спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя врио главы государства и объявил о начале операции "Свобода" по свержению действующего президента Николаса Мадуро. О поддержке Гуайдо заявили более 50 государств, включая США и большинство стран Европы и Южной Америки. Впоследствии оппозиционные силы предприняли несколько попыток переворота, однако Мадуро, на стороне которого находится армия, удалось сохранить контроль над ситуацией.

Теги
Мадуро, НиколасКосачев, Константин ИосифовичВенесуэлаРоссияАнанских, Игорь АлександровичГуайдо, Хуан
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