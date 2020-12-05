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Постпред РФ уличил инфослужбу ООН в распространении ложных данных о безопасности каннабиса

Постоянное представительство РФ утверждает, что "информационная служба штаб-квартиры ООН не вполне разобралась в сути решения Комиссии ООН по наркотическим средствам о каннабисе от 2 декабря и неверно трактует его последствия"

ВЕНА, 5 декабря. /ТАСС/. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов проинформировал международную общественность в Twitter, что новостной ресурс штаб-квартиры ООН распространил ложное утверждение о том, что каннабис не опасен.

"Оправдались плохие ожидания. Даже [портал] UN News неверно истолковал решение Комиссии ООН по наркотическим средствам и заявил, что каннабис больше не считается опасным наркотиком. Это утверждение не соответствует действительности. Жаль, что секретариат ООН распространил некомпетентные и вводящие в заблуждение оценки", - написал Ульянов.

Как утверждает постоянное представительство РФ, "информационная служба штаб-квартиры ООН не вполне разобралась в сути решения Комиссии ООН по наркотическим средствам о каннабисе от 2 декабря и неверно трактует его последствия". "Речь не идет об ослаблении контроля над этим наркотиком, не говоря об одобрении легализации", - написало постпредство в Twitter.

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