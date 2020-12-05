Захарова назвала политической агрессией призыв США к мораторию на "Северный поток - 2"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что призыв посольства США в Берлине объявить мораторий на строительство "Северного потока- 2" является актом политической агрессии.

"Российская труба, куда, когда и как бы она ни шла, какими бы договорами она ни была легитимизирована, вызывает у США десятилетиями одну реакцию - политической агрессии и незаконного противодействия", - написала она в субботу на своей странице в социальной сети Facebook.

Захарова привела слова исполняющей обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл о том, что "Северный поток - 2" якобы направлен на то, чтобы "обойти Украину и расколоть Европу". Она также напомнила, что 5 марта 2014 года в The Washington Times вышла статья с заголовком: "Администрация Рейгана предупреждала, что поставки российского газа через Украину ослабят Запад".

"В статье говорится: "В памятной записке для Белого дома в июле 1981 года советники в администрации Рональда Рейгана призывали к противодействию новому трубопроводу из богатых нефтью и газом регионов России в Европу, предупреждая, что это ослабит позиции Запада, - обратила внимание дипломат. - Вот такая дихотомия".

"Хочется сказать Вашингтону: "Нельзя играть против правил. Если вы хотите быть ответственным игроком в международной экономике, надо играть по правилам". Знаете, кто это произнес? Кондолиза Райс и снова в контексте российского газа <...>. Время вернуло США их же призыв", - указала официальный представитель.