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Спор вокруг Курил

В МИД РФ прокомментировали требования Госдепа по оформлению грин-карт для уроженцев Курил

Госдепартамент США ставит под сомнение итоги Второй Мировой войны, отметили на Смоленской площади
Здание МИД РФ Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Здание МИД РФ
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Государственный департамент США, требуя от россиян, живущих на Курилах, указывать в качестве страны рождения Японию при подаче документов на долгосрочную американскую визу, поощряет реваншизм и ревизионистские настроения. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на официальном Telegram-канале МИД РФ.

"Нужно еще одно доказательство, что США - ревизионистская держава? По решению 1945 года Курильские острова отошли СССР. Сегодня Госдеп ставит под сомнение итоги Второй Мировой войны, поощряет реваншизм, - подчеркнули в министерстве. - Знайте свои границы и "красные линии".

Ранее японская газета Hokkaido Shimbun сообщила со ссылкой на правила лотереи на получение грин-карт, размещенные на сайте Госдепа, что россияне, родившиеся на Курилах, в качестве места рождения должны указывать Японию, а уроженцы Сахалина - Россию.

Теги
ЯпонияСШАРоссияСпор вокруг Курил
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