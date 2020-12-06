В МИД РФ прокомментировали требования Госдепа по оформлению грин-карт для уроженцев Курил

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Государственный департамент США, требуя от россиян, живущих на Курилах, указывать в качестве страны рождения Японию при подаче документов на долгосрочную американскую визу, поощряет реваншизм и ревизионистские настроения. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на официальном Telegram-канале МИД РФ.

"Нужно еще одно доказательство, что США - ревизионистская держава? По решению 1945 года Курильские острова отошли СССР. Сегодня Госдеп ставит под сомнение итоги Второй Мировой войны, поощряет реваншизм, - подчеркнули в министерстве. - Знайте свои границы и "красные линии".

Ранее японская газета Hokkaido Shimbun сообщила со ссылкой на правила лотереи на получение грин-карт, размещенные на сайте Госдепа, что россияне, родившиеся на Курилах, в качестве места рождения должны указывать Японию, а уроженцы Сахалина - Россию.