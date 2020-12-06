Посол РФ: непризнание выборов в Венесуэле говорит о неспособности смотреть правде в глаза

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 декабря. /ТАСС/. Отказ отдельных стран признать результаты проходящих в это воскресенье выборов нового состава Национальной ассамблеи Венесуэлы говорит о неспособности этих государств смотреть правде в глаза. Такое мнение высказал ТАСС посол России в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров.

"Заявления представителей правительств ряда стран, о непризнании парламентских выборов в Венесуэле - свидетельство их неспособности смотреть правде в глаза. Видимо они считают, что имеют право не уважать право других", - сказал дипломат.

Голосование на выборах в парламент началось в воскресенье в Венесуэле. Избирательные участки открылись в 06:00 по местному времени (13:00 мск) и будут работать до 18:00 (01:00 понедельника мск). Венесуэльцам предстоит избрать 227 членов однопалатной Национальной ассамблеи. На места в парламенте претендуют 14 тыс. кандидатов от 107 политических сил.

Противники действующего правительства во главе с Хуаном Гуайдо, которые в настоящее время контролируют парламент, неоднократно обвиняли власть в нарушениях при подготовке к выборам. Это привело к тому, что 27 оппозиционных партий, в том числе "Демократическое действие", "Справедливость прежде всего" и "Народная воля", приняли решение бойкотировать декабрьские выборы. Вместе с тем отдельные представители этих политических сил все же примут участие в гонке.

Власти США уже дали понять, что не намерены признавать итоги выборов в Венесуэле, так как заранее считают их нечестными. Такую же позицию высказали Эквадор, Колумбия и Испания. Евросоюз ранее призывал правительство Венесуэлы перенести выборы на более поздний срок, чтобы установить диалог между властями и оппозицией и обеспечить присутствие большего числа международных наблюдателей.