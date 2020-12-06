Косачев: Венесуэла создала наблюдателям из России все условия для работы на выборах

БОГОТА, 6 декабря. /ТАСС/. Организаторы выборов в Национальную ассамблею (однопалатный парламент) Венесуэлы создали надлежащие условия для работы делегации наблюдателей из России. Об этом в воскресенье заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Сегодня - день голосования, выборы нового парламента. Комментировать пока как наблюдатель не имею права, кроме одного: организаторы нашу миссию обеспечили всеми условиями. Уже встретились с президентом [Венесуэлы Николасом] Мадуро, председателем Центризбиркома, а главное - с участниками (везде на уровне первых лиц) - в проправительственной коалиции и в пяти оппозиционных партиях", - написал он в Facebook.

По словам Косачева, "наблюдений очень много, причем неожиданных". Как ранее сообщили ТАСС в посольстве РФ в Каракасе, наблюдать за выборами в Национальную Ассамблею Венесуэлы прибыли заместитель председателя Государственной Думы Игорь Ананских, глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, посол по особым поручения МИД России по вопросам наблюдения за выборами в органы власти в зарубежных странах Владимир Чуров, члены парламентских комитетов.

Голосование на выборах в парламент началось в воскресенье. Избирательные участки открылись в 06:00 по местному времени (13:00 мск) и будут работать до 18:00 (01:00 понедельника мск). Венесуэльцам предстоит избрать 227 членов однопалатной Национальной ассамблеи. На места в парламенте претендуют 14 тыс. кандидатов от 107 политических сил.

Противники действующего правительства во главе с Хуаном Гуайдо, которые в настоящее время контролируют парламент, неоднократно обвиняли власть в нарушениях при подготовке к выборам. Это привело к тому, что 27 оппозиционных партий, в том числе "Демократическое действие", "Справедливость прежде всего" и "Народная воля", приняли решение бойкотировать декабрьские выборы. Однако отдельные представители этих политических сил все же примут участие в гонке.