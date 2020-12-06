Захарова заявила, что США "актом Родченкова" пытаются объяснить неудачи в спорте

По словам Захаровой, спорт является частью международных отношений, а также интересом бизнеса и предметом национальной гордости. "Как можно объяснить, что они являются лидерами, о чем заявляют на весь мир, и при этом не выигрывать в традиционных для себя видах спорта. Это же надо как-то объяснять. А объяснять можно очень просто: они рассказывают про страшную Россию, про всемирный какой-нибудь заговор, сети допинговые, которые окутали всех. Вот этот акт, законопроект, собственно говоря, обнажил их интересы", - сказала она.

"Почему возникла эта проблема? Потому что США, мне кажется, за последние десятилетия привыкли доминировать в очень многих сферах. Спорт - это имидж государства, спорт - это действительно квинтэссенция достижений в целом ряде сфер. Признаться в том, что они больше не могут конкурировать по общим правилам, они не могут. Это противоречит их внутренней идеологии", - сказала она.

Дипломат подчеркнула, что для США признание "собственного поражения и неудачи, неспособность возглавить некое движение, в котором они принимают участие - это конец".

"Вот так у них все там устроено. Поэтому они просто берут и либо выводят себя из-под действия существующих правил и норм, либо переписывают их под себя, либо придумывают вообще некую такую виртуальную реальность, которую и заставляют всех остальных принять как реальность настоящую", - добавила Захарова.

Так называемый акт Родченкова, подписанный президентом США Дональдом Трампом в пятницу и названный именем главного информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) в деле о допинге в российском спорте Григория Родченкова, будет распространяться на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами организации, и предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях с участием американцев. При этом закон не коснется североамериканских профессиональных лиг, которые не следуют кодексу WADA.