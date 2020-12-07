Партия пенсионеров примет участие в выборах депутатов Госдумы в 2021 году

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (Партия пенсионеров) приняла решение участвовать в выборах в единый день голосования 19 сентября 2021 года, в том числе в кампании по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва. Об этом говорится в сообщении на сайте партии.

"Президиум центрального совета Российской партии пенсионеров за социальную справедливость принял решение о необходимости участия партии в предстоящих в 2021 году выборах депутатов Госдумы восьмого созыва, депутатов представительных органов власти субъектов Федерации и муниципальных образований по всей стране", - говорится в релизе.

Председатель центрального совета партии Владимир Бураков отметил, что Партия пенсионеров обязана добиться "максимально возможного присутствия в органах государственной, региональной и муниципальной власти".

"У нашей партии нет антирейтинга. Это значит, что мы не запятнали себя соглашательской позицией и не бросаемся невыполнимыми обещаниями. Надежды и чаяния 45 миллионов пенсионеров и 17 миллионов тех, кого сегодня называют предпенсионерами, не должны все время разбиваться о бездействие нынешних парламентских партий, занятых исключительно имитацией идеологической борьбы между собой, по сути, представляющих одну партию, просто состоящую из разных фракций", - подчеркнул Бураков.

В партии рассчитывают, что избиратели поддержат их видение приоритетных направлений развития экономического потенциала страны, предложения по совершенствованию существующей системы социального и пенсионного обеспечения, систем здравоохранения и образования, а также точку зрения на необходимость возрождения культурных ценностей.

"Наша партия нацелена на созидание. Мы прекрасно осознаем, что одними декларациями добиться уважительного отношения к старшему поколению невозможно. Для этого требуется последовательная работа по совершенствованию действующего законодательства. Только так мы можем заставить государство уважать старшее поколение. И поэтому мы будем активно участвовать в выборах в единый день голосования 19 сентября 2021 года для достижения поставленной цели", - заключили в партии.