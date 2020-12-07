Слуцкий считает, что при Байдене ДСНВ будет продлен на пять лет

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что в случае прихода на пост президента США демократа Джозефа Байдена Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) будет продлен, однако в целом в отношениях Вашингтона и Москвы следует ожидать напряжения.

"Что касается продления договора СНВ-3 - напомню, что его действие истекает 5 февраля будущего года - мы предполагаем, что этот договор будет продлен еще на пять лет, чего, к великому сожалению, нам не приходилось ожидать от администрации Дональда Трампа", - сказал Слуцкий в ролике, опубликованном в понедельник на его новом YouTube-канале. По словам депутата, "это архиважно для того, чтобы не была обрушена формируемая десятилетиями в первую очередь силами советских, а затем российских, а также американских профессионалов система ядерного сдерживания".

Кроме того, глава комитета выразил надежду на возвращение США к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий - ядерного соглашения с Ираном и к реализации Арабской мирной инициативы, направленной на достижение мира на Ближнем Востоке. Эта инициатива предусматривает отступление Израиля с занятых им в 1967 году территорий и признание государства Палестина.

Слуцкий при этом констатировал, что на направлении внешней политики США по России и СНГ "следует ожидать некоего весьма значительного напряжения". "Нам не стоит быть такими оптимистами, как по разоруженческой или иранской повестке", - добавил парламентарий. В то же время он допустил вероятность постепенного перезапуска российско-американского межпарламентского диалога.